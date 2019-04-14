Уже пять голов "Зенит" забил прямыми ударами со штрафного

23-й тур оказался особенно богатым на голы прямыми ударами со штрафных. За грубость соперников наказали Иван Обляков из ЦСКА, хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук и Эмилиано Ригони из "Зенита". Гол аргентинца стал пятым в чемпионате, который сине-бело-голубые забили со штрафных. До Ригони таким образом отметились Леандро Паредес, Олег Шатов и Ярослав Ракицкий (дважды). (Кирилл Бурдаков)

Голы футболистов "Зенита" прямыми ударами со штрафных

Дата Автор гола Матч Счет до гола 04.08.2018 Олег Шатов Арсенал (д) – 1:0 0:0 19.08.2018 Леандро Паредес Урал (д) – 4:1 3:1 31.03.2019 Ярослав Ракицкий Оренбург (д) – 3:1 1:1 07.04.2019 Ярослав Ракицкий Локомотив (г) – 1:1 0:0 14.04.2019 Эмилиано Ригони Анжи (д) – 5:0 3:0

Питерцы повторили лучший результат чемпионата за последние семь лет. Столько же штрафных реализовали в сезоне-2016/17 футболисты "Оренбурга". Рекорд десятилетия делят "Локомотив"-2010 и ЦСКА-2011/12, огорчавшие соперников по семь раз.

Лидеры по голам со штрафных