20:18 | Футбол — РПЛ

Уже пять голов "Зенит" забил прямыми ударами со штрафного

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23-й тур оказался особенно богатым на голы прямыми ударами со штрафных. За грубость соперников наказали Иван Обляков из ЦСКА, хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук и Эмилиано Ригони из "Зенита". Гол аргентинца стал пятым в чемпионате, который сине-бело-голубые забили со штрафных. До Ригони таким образом отметились Леандро Паредес, Олег Шатов и Ярослав Ракицкий (дважды). (Кирилл Бурдаков)

Голы футболистов "Зенита" прямыми ударами со штрафных

Дата

Автор гола

Матч

Счет до гола

04.08.2018

Олег Шатов

Арсенал (д) – 1:0

0:0

19.08.2018

Леандро Паредес

Урал (д) – 4:1

3:1

31.03.2019

Ярослав Ракицкий

Оренбург (д) – 3:1

1:1

07.04.2019

Ярослав Ракицкий

Локомотив (г) – 1:1

0:0

14.04.2019

Эмилиано Ригони

Анжи (д) – 5:0

3:0

Питерцы повторили лучший результат чемпионата за последние семь лет. Столько же штрафных реализовали в сезоне-2016/17 футболисты "Оренбурга". Рекорд десятилетия делят "Локомотив"-2010 и ЦСКА-2011/12, огорчавшие соперников по семь раз.

Лидеры по голам со штрафных

Клуб

Голы

Авторы голов

Зенит

5

Ракицкий-2, Шатов, Паредес, Ригони

Анжи

1

Кулик

Енисей

1

Ятченко

Краснодар

1

Ари

Локомотив

1

Ал.Миранчук

Спартак

1

Фернанду

Урал

1

Димитров

ЦСКА

1

Обляков

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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