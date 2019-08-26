«Урал» забил третий гол в ворота «Сочи»

«Урал» забил третий гол в матче 7-го тура чемпионата России против «Сочи».

На 84-й минуте встречи Николай Димитров получил мяч у правого края штрафной, сместился в центр и сумасшедшим ударом вогнал мяч в левую девятку ворот Сослана Джанаева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

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