«Урал» забил третий гол в ворота «Сочи»
19:44
«Урал» забил третий гол в матче 7-го тура чемпионата России против «Сочи».
На 84-й минуте встречи Николай Димитров получил мяч у правого края штрафной, сместился в центр и сумасшедшим ударом вогнал мяч в левую девятку ворот Сослана Джанаева.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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