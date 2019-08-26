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«Урал» — «Сочи»: Заболотный и Джанаев в старте гостей

17:05
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 7-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Урала»: Годзюр — Меркулов, Ароян, Кулаков, Поляков — Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк — Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Чистяков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Цаллагов, Юрганов, Кудряшов, Маргасов, Набиуллин — Лагатор, Нобоа, Бурмистров — Полоз, Заболотный.

Запасные: Фролов, Заболотный, Калугин, Шакуро, Померко, Мостовой, Бахтияров, Карапетян.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Урал — Сочи

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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