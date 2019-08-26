«Урал» — «Сочи»: Панюков вывел хозяев вперед
19:34
Нападающий «Урала» Андрей Панюков забил гол на 74-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Сочи».
Хавбек «Урала» Николай Димитров сделал подачу на Панюкова, который пробил под правую штангу, от которой мяч залетел в ворота.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
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