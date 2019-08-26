Нападающий «Урала» Андрей Панюков забил гол на 74-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Сочи».

Хавбек «Урала» Николай Димитров сделал подачу на Панюкова, который пробил под правую штангу, от которой мяч залетел в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица