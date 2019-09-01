«Краснодар» в гостях выиграл у «Урала» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата России.

В составе победителей мячи забивали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. У хозяев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.

Гол Скопинцева

Гол Бавина

Гол Ари

Гол Эль-Кабир

Гол Уткина

Гол Вандерсона

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