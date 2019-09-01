«Урал» — «Краснодар»: шесть мячей в одной игре! Видео всех голов
«Краснодар» в гостях выиграл у «Урала» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата России.
В составе победителей мячи забивали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. У хозяев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.
Гол Скопинцева
? Первый гол Скопинцева в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 1 сентября 2019 г.
? #УралКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/UN7L2r1cir
Гол Бавина
? Юрий Бавин сравнивает счёт ударом головой.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 1 сентября 2019 г.
? #УралКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/2wf99DbiCl
Гол Ари
? Ари возвращает преимущество гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 1 сентября 2019 г.
? #УралКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/fxWyyOa4TL
Гол Эль-Кабир
? Отман Эль Кабир вышел на замену и сравнял счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 1 сентября 2019 г.
? #УралКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/vACGYslvSY
Гол Уткина
Гол Даниила Уткина— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 1 сентября 2019 г.
? #УралКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/PBEStlDWy4
Гол Вандерсона
? Вандерсон установил окончательный счёт встречи. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКраснодарhttps://t.co/xQGfUAMGhe— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 1 сентября 2019 г.
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