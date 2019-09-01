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«Урал» — «Краснодар»: шесть мячей в одной игре! Видео всех голов

15:40
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«Краснодар» в гостях выиграл у «Урала» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата России.

В составе победителей мячи забивали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. У хозяев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.

Гол Скопинцева

Гол Бавина

Гол Ари

Гол Эль-Кабир

Гол Уткина

Гол Вандерсона

Урал — Краснодар

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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