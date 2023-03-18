«Урал» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет в концовке матча

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет на 89-й минуте матча с «Уралом» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Эмерсон проиграл борьбу за мяч в штрафной «Урала», Ярослав Гладышев сделал передачу Тюкавину, который ушел от подката Мингияна Бевеева и отправил мяч в угол ворот.