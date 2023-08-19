«Балтика» — «Урал»: гости открыли счет с пенальти

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов забил на 49-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:0.

Он реализовал 11-метровый удар. Пенальти был назначен после того, как Каштанов упал в штрафной в борьбе с Натаном Гассама.