«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

«Сочи» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на игру 5-го тура РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Запасные: Гойло, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Бурмистров, Ангбан, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Игнатьев.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелехин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Семенчук, Байрамян, Миронов, Тугарев, Щетинин, Комаров, Сухомлинов, Голенков.