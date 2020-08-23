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«Уфа» в меньшинстве уступила «Ростову». Победный гол забил японец Хасимото

18:25
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Уфа» — «Ростов». Фото ФК «Уфа».
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Уфа» — «Ростов». Фото ФК «Уфа».
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В матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» на выезде одолел «Уфу». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Победный гол в концовке второго тайма забил полузащитник Кэнто Хасимото. Для японца этот гол стал дебютным за ростовчан.

«Уфа» с конца первого тайма играла в меньшинстве. После просмотра ВАР главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил с поля нападающего Вячеслава Кротова.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)

Гол: Хасимото, 79.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Никитин, Данченко (Безденежных, 75), Неделчару, Кротов, Алиев, Карп (Бизяк, 84), Голубев (Тилль, 46), Жамалетдинов (Агаларов, 65).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Ионов (Полоз, 65), Байрамян, Норманн (Мамаев, 64), Глебов, Хасимото, Шомуродов (Тошевски, 90), Зайнутдинов (Е.Чернов, 84).

Предупреждения: Карп, 77. Агаларов, 79. Байрамян, 82. Е.Чернов, 90+1.

Удаление: Кротов, 39.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

23 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Уфа — Ростов

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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