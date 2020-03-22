«Уфа» сделала заявление о госпитализации Тилля
«Уфа» заявила, что полузащитник команды Оливье Тилль госпитализирован. При этом тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию.— ФК УФА (@UfaFc) March 22, 2020
На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату. pic.twitter.com/jIte8pGk1Y
— 17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию, — говорится в сообщении Twitter клуба. — На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/UfaFc/status/1241670542966640641/photo/1