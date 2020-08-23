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«Уфа» — «Ростов»: за что удален Кротов?

17:54
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Уфа» — «Ростов». 23 августа. 4-й тур РПЛ. «Уфа» — «Ростов».
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Уфа» — «Ростов».
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На 39-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ростов» арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповторов удалил полузащитника уфимской команды Вячеслава Кротова. Правильно ли он поступил?

Тремя минутами ранее судья, находившийся в хорошей позиции, иначе оценил действия хавбека и наказал его желтой карточкой. С этим не согласились видеоарбитры Владислав Безбородов и Егор Болховитин. Они предложили рефери изучить видеозапись.

Кротов пошел в единоборство с Алексеем Козловым и попал ему в ногу шипами. Часть наших экспертов поддерживает мнение ВАР — шипы, высокий контакт, риск нанесения травмы. Другая часть считает удаление слишком суровым наказанием, потому что Кротов не применил чрезмерную силу.

В этой ситуации замедленная скорость видеоповторов и стоп-кадры помогут поддержать итоговый вердикт Вилкова. Но будет хватать тех экспертов, кто продолжит высказываться против применения красных карточек в таких моментах. (Александр Бобров)

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