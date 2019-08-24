«Уфа» победила «Зенит» впервые в истории

«Уфа», обыграв «Зенит»? (1:0) в матче 7-го тура РПЛ, впервые в своей истории одержала победу над питерцами. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник». Единственный гол забил Даниил Фомин.

Кроме того, для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда пока лидирует в чемпионате России, однако может пропустить в перед себя «Локомотив» или «Краснодар», которые сегодня проводят очную встречу.