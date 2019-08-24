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«Уфа» победила «Зенит» впервые в истории

18:35

«Уфа», обыграв «Зенит»? (1:0) в матче 7-го тура РПЛ, впервые в своей истории одержала победу над питерцами. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник». Единственный гол забил Даниил Фомин.

Кроме того, для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда пока лидирует в чемпионате России, однако может пропустить в перед себя «Локомотив» или «Краснодар», которые сегодня проводят очную встречу.

Уфа — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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