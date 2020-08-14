«Уфа» одержала волевую победу над «Арсеналом», несмотря на гол Луценко

«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ — 3:2. Туляки открыли счет в игре. Отличился капитан команды и третий бомбардир чемпионата России прошлого сезона Евгений Луценко. Для него этот мяч стал первым в нынешнем сезоне.

В концовке первого тайма Вячеслав Кротов сравнял счет. Во второй половине сперва Артем Голубев, а затем Ловро Бизяк с пенальти сделали счет 3:1 в пользу гостей. «Арсенал» отыграл один мяч — отличился Кингс Кангва, но все равно уступил.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 2:3 (1:1)

Голы: Луценко, 26 (1:0). Кротов, 45+1 (1:1). Голубев, 54 (1:2). Бизяк, 63 — с пенальти (1:3). К.Кангва, 72 (2:3).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачев (Ковалев, 65), Чаушич, Громыко (Пантелеев, 88), Хлусевич (Э.Кангва, 65), К.Кангва, Луценко, Лесовой (Горбатенко, 46).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич (Аликин, 71), Никитин, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46. Безденежных, 89), Алиев, Карп, Голубев, Фольмер (Емельянов, 75), Жамалетдинов (Гиоргобиани, 76).

Предупреждения: Григалава, 23. Голубев, 25. Хлусевич, 52. К.Кангва, 59. Бауэр, 62. Йокич, 64. Э.Кангва, 78. Беляев, 90+3.

Удаления: К.Кангва, 85. Э.Кангва, 90+3.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков, Елеференко (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

14 августа. Тула. Стадион «Арсенал».