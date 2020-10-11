РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» объявила о назначении Рахимова главным тренером

10:12
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы», сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 55-летним специалистом не сообщается.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат». Специалист покинул клуб из Грозного в конце сентября 2019 года. Также, он известен по работе с «Амкаром» и «Локомотивом».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, на счету команды 6 очков. Ранее команду из столицы Башкирии возглавлял Вадим Евсеев.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир