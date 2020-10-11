«Уфа» объявила о назначении Рахимова главным тренером
Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы», сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения с 55-летним специалистом не сообщается.
Последним местом работы Рахимова был «Ахмат». Специалист покинул клуб из Грозного в конце сентября 2019 года. Также, он известен по работе с «Амкаром» и «Локомотивом».
«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, на счету команды 6 очков. Ранее команду из столицы Башкирии возглавлял Вадим Евсеев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.