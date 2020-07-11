«Уфа» начала подготовку к «Локомотиву»
Игроки «Уфы» начали подготовку к матчу 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».
«Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле», — говорится в сообщении в Twitter «Уфы».
Вчера начали подготовку к «Локомотиву»!— ФК УФА (@UfaFc) July 11, 2020
Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле. pic.twitter.com/ViRKcF0GPs
Игра «Локомотив» — «Уфа» состоится в Москве 12 июля. Начало — в 16.30 по московскому времени.