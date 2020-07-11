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«Уфа» начала подготовку к «Локомотиву»

08:09
Игроки &quot;Уфы&quot;. Фото ФК "Уфа"
Игроки &quot;Уфы&quot;. Фото ФК "Уфа"
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Игроки «Уфы» начали подготовку к матчу 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».

«Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле», — говорится в сообщении в Twitter «Уфы».

Игра «Локомотив» — «Уфа» состоится в Москве 12 июля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

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