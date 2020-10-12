У Слуцкого появился YouTube-канал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий завел YouTube-канал «СЛУга футбола», на котором будет рассказывать о строительстве стадиона в Волгограде.

В первом ролике Слуцкий сообщил, что в Волгограде на его собственные средства началось строительство стадиона «Бомбонера».

«Мы получили землю, строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем YouTube-канале.

Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи. И может быть, среди них будут будущие звезды отечественного или мирового футбола. Такие как Артем Дзюба. Ну или лучше", — сказал Слуцкий.

На данный момент в прямом эфире канала показывают пустырь, где в скором времени появится стадион.