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Сегодня, 21:42

Тюкавин — о голе Скопинцева в ворота «Рубина»: «Великолепный! Попал наконец со своей правой коряги»

Алина Савинова
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

«Ничего страшного не произошло. Главное, что не проиграли. В первом тайме сыграли неважно, в перерыве нас встряхнул тренер. На второй тайм мы вышли уже с другим настроем», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Также он поделился мнением о голе защитника команды Дмитрия Скопинцева во втором тайме.

«Великолепный гол! Дима — молодец. Попал наконец со своей правой коряги. Жаль, это не помогло нам победить», — добавил футболист.

После этой встречи «Динамо» расположилось на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Рубин» с 6 очками занимает 13-е место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 сентября. Казанская команда днем ранее отправится в гости к «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tyukavin-o-gole-skopintseva-velikolepny-j-popal-nakonets-so-svoej-pravoj-koryagi/
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Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
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26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
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Пари НН – Ростов
 1 : 0
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Кр. Советов – Балтика
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