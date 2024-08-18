Туфан Садыгов: «Химки» показали, что могут бороться с лидером»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ»

прокомментировал ничью с «Зенитом» в 5-ом туре РПЛ (1:1).

«Мы рассчитывали и были настроены только на победу. Все видели: 87 минут мы держали их в напряжении. Тем не менее, есть гордость за проделанную работу. Все-таки именно «Химкам» удалось забить питерцам и отобрать очки. Команда показала, что может бороться с лидером!», — сказал Садыгов «СЭ».

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.