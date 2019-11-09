РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тренер «Тамбова»: «Игра «Ростова» — это система»

16:27
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин оценил готовность команды к матчу 16-го тура чемпионата России против «Ростова».

 — Готовились как обычно, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Ведь мы понимаем, что игра «Ростова» — это система. У них будут изменения в составе, так что получат шанс те, кто меньше играл. И они будут играть с удвоенной силой.

Ростов — Тамбов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир