Тренер молодежного «Спартака»: «Бакаева практически один в один теперь не оставляют»

Тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин оценил игру первой команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:2).

— Анализ сделает тренерский штаб. В первом тайме было несколько очень хороших атак, нацеленных передач с флангом. «Спартак» мог решить исход встречи, — рассказал тренер в эфире клубного интернет-канала.

Было очевидно, что команда была нацелена много бить по воротам.

Молодежи всегда есть куда расти и развиваться. Сегодня соперник закрылся и было сложно вскрывать оборону.

Гулиеву еще есть куда расти. У него неплохой атакующий потенциал: у него поставлен удар с двух ног. Как и Зелимхан Бакаев, они еще помогут команде выиграть.

Бакаева практически один в один теперь не оставляют. Постоянно приходят на подстраховку, перекрывают левую ногу.

Сейчас основной состав неплохо укомплектован. Нужно, чтобы футболисты сыгрались. Что касается молодых ребят, то пока они осваиваются в ФНЛ. Им нужно закрепиться там и проявить себя.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр