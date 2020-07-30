Transfermarkt назвал игроков РПЛ, которые больше всех выросли в цене

Портал Transfermarkt составил рейтинг игроков Тинькофф РПЛ, которые больше всего выросли в цене.

Наибольший прирост стоимости зафиксирован у полузащитника ЦСКА Николы Влашича — + 4,5 миллиона евро. Сайт оценивает его стоимость в 22 миллиона. Второе и третье места длят полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и форвард «Зенита» Сердар Азмун (3,5 млн, 18 млн).

Остальная топ-10 выглядит так: 4. Матиас Норманн, «Ростов» (+2,7 млн, 7,5 млн). 5. Хвича Кварацхелия, «Рубин» (+ 2,2 млн, 4,5 млн). 6-7. Дмитрий Баринов, «Локомотив», (+2 млн, 12 млн), Вандерсон, «Краснодар» (+2 млн, 11 млн). 8. Даниил Фомин, «Уфа» (+1,5 млн, 3,5 млн). 9. Элдор Шомуродов, «Ростов» (+ 1,3 млн, 6,5 млн). 10. Джордан Ларссон, «Спартак» (+ 1,2 млн, 4 млн).