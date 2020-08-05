Новичок «Спартака» Остон Урунов провел первую тренировку в команде, после которой дал интервью.

— Расскажи, как тебя встретили в «Спартаке».

— Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду, — цитирует Урунова сайт москвичей.

— Что знаешь о нашем клубе?

— «Спартак» — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых.

— Ты пришел в «Уфу» совсем недавно, болельщики в России мало о тебе знают. Какой ты футболист? На какой позиции привык играть?

— Люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер.

— Шамиль Камилович Газизов приглашал тебя в «Уфу», а теперь позвал в «Спартак». Рад снова оказаться с ним в одном клубе?

— Да, он дал мне шанс, когда пригласил в «Уфу» из Узбекистана. Теперь хочу оправдать его доверие здесь!

— С твоим появлением к «Спартаку» будет особое внимание в Узбекистане?

— Да! Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это все население нашей страны.