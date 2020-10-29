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Тедеско возмущен отменой удаления Еременко перед матчем «Спартак» — «Ростов»

22:35
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был очень возмущен решением КДК РФС, который отменил красную карточку хавбеку «Ростова» Роману Еременко в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). 33-летний финн сможет принять участие в игре с красно-белыми 31 октября.

35-летний немецкий специалист итальянского происхождения искренне не понимает, как могли принять такое решение.

В текущем сезоне Еременко провел 10 матчей за «Ростов» и забил один гол.

«Спартак» с 27 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 20 баллов и 6-я строчка.

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