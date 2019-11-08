Тедеско сказал, что у Рассказова еще будет шанс проявить себя

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» объяснил, почему защитник Николай Рассказов в последних матчах почти не появляется на поле.

— С ним все в порядке, он тренируется, у нас несколько человек могут сыграть на этой позиции, Николай один из них, — сказал Тедеско. — Мы с ним недавно говорили, он в порядке, его время придет. У нас было шесть поражений подряд, когда я пришел, и мне хотелось более опытного игрока на этой позиции, чтобы добавить команде стабильности. Но это касается и других позиций — в центре поля или в нападении. (Дмитрий Гирин)

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр