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Тедеско сказал, что у Рассказова еще будет шанс проявить себя

14:13
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» объяснил, почему защитник Николай Рассказов в последних матчах почти не появляется на поле.

— С ним все в порядке, он тренируется, у нас несколько человек могут сыграть на этой позиции, Николай один из них, — сказал Тедеско. — Мы с ним недавно говорили, он в порядке, его время придет. У нас было шесть поражений подряд, когда я пришел, и мне хотелось более опытного игрока на этой позиции, чтобы добавить команде стабильности. Но это касается и других позиций — в центре поля или в нападении. (Дмитрий Гирин)

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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