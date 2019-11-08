Тедеско рассказал, на какую статистику смотрит в первую очередь

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, как он относится к футбольной статистике, в частности, к такому показателю как xG — так называемым ожидаемым от команды голам.

— Статистика — это интересная вещь, — сказал Тедеско. — Когда я работал в Германии, то меня интересовали выигранные и проигранные единоборства, для меня это очень важный показатель. xG — тоже интересный параметр. Взять игру с «Арсеналом» — они забили, мы нет, и проиграли. Все запомнили только это. Но у соперника был один шанс, и «Арсенал» его использовал, тогда как у нас было четыре момента, но мы их не использовали.

Но мне хочется, чтобы мы, даже пропуская первыми, могли переломить ход матчей, как это, например, сделали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неделю назад в чемпионате Англии. Это признак больших команд. Что касается игры против глубоко обороняющихся команд, то у нас есть наработки и решения. Нужно довести их до ребят, чтобы они закрепились в их головах.