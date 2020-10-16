Тедеско оценил сборников «Спартака» и изменения в «Химках»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 11-го тура РПЛ с «Химками» ответил на вопрос о работе команды в международной паузе. Также специалист оценил ближайшего соперника.

— Когда период игр сборной, много футболистов уезжает в разные страны, это непросто, потому что очень много перелетов, — сказал Тедеско. — Но мы не жалуемся. Количество сборников — это хороший знак. У нас оно возросло. Вызвали Кутепова, Маслов хорошо играл в молодежке, Ларссон впервые получил приглашение. Мы только недавно собрались и начали тренироваться.

— Какое впечатление производят «Химки»?

— В «Химки» недавно пришел новый тренер и провел уже два матча. Но это не новый специалист (Игорь Черевченко). Знаю его по работе в «Арсенале». «Химки» изменили подход к играм и сыграли достойно в этих двух матчах. Команда сейчас играет очень агрессивно, глубоко обороняется, хорошо действует на контратаках. К ним пришел Мирзов и другие новички. Будет интересный матч. (Елена Григорьевская)

Матч «Химки» — «Спартак» состоится в субботу, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).