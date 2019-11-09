Тедеско объяснил, почему выпустил Гапонова в основе на матч с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность команды к матчу 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

— Неважно, где мы играем. Дома или на выезде. Наша задача — побеждать в каждом матче, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Был вариант поменять схему всей игры или сказать Гапонову: «Сегодня твой шанс сыграть». В прошлом сезоне он, кажется, провел пять матчей. Он тренируется с командой и готов выйти на поле и проявить себя.

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