РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско не хочет обмена матчами с «Ростовом»

15:56
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб «Спартака» не хочет обмена домашними матчами с «Ростовом» в первом и втором круге ЧР.

В случае переноса, у красно-белых будет четыре выездных матча подряд («Химки», «Краснодар», «Ростов» и «Урал»), что не устраивает Доменико Тедеско.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что «Спартак» договорился с «Ростовом» об обмене кругами. Встреча должна пройти 31 октября в Москве, но из-за предписания Роспотребнадзора игру на «Открытие Арене» придется провести без зрителей. В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона.

Позднее стало известно, что «Спартак» уведомил РФС о проведении встречи на «Открытие Арене».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир