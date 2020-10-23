Тедеско не хочет обмена матчами с «Ростовом»
Как стало известно «СЭ», тренерский штаб «Спартака» не хочет обмена домашними матчами с «Ростовом» в первом и втором круге ЧР.
В случае переноса, у красно-белых будет четыре выездных матча подряд («Химки», «Краснодар», «Ростов» и «Урал»), что не устраивает Доменико Тедеско.
Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что «Спартак» договорился с «Ростовом» об обмене кругами. Встреча должна пройти 31 октября в Москве, но из-за предписания Роспотребнадзора игру на «Открытие Арене» придется провести без зрителей. В Ростове-на-Дону местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей не более чем с 30 процентами вместимости стадиона.
Позднее стало известно, что «Спартак» уведомил РФС о проведении встречи на «Открытие Арене».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.