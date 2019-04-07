"Тебе нужен чемпион. На меньшее я не согласна". Мощный пост жены Семака

Анна Семак, супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный мужу. Она написала, что особенно ценит в нем трудолюбие.

- С детства меня окружали удивительные, сильные личности - мой отец не просто талантливый композитор - человек, по нотам которого поет весь православный мир, классик при жизни, мужчина со стальным характером, доброй душой, пример того, как не имея больших денег можно много и щедро отдавать людям вокруг, не ожидая похвалы и награды, но все же получая сторицей обратно по законам Вселенной.

Мой дедушка легендарный человек - первый в мире, кто подъехал к воронке после испытаний первой атомной бомбы, чтобы сделать замеры. Суровый военный, обладающий такой внутренней силой и харизмой, что самые неуправляемые дети в его присутствии выстраивались в шеренгу и отдавали честь. Эти ключевые фигуры в моей судьбе задали мне высокую планку.

Встретив Сергея и имея за плечами опыт общения с разными мужчинами, я увидела качества, которые меня потрясли - прежде всего невероятное трудолюбие. Не имея явного футбольного таланта, он поставил себе цель еще в детстве, никто и ничто не могло заставить его свернуть с заданного пути. В то время не существовало книги желаний, практики визуализации, но на нем эти методы сработали на все 100. Мечтая стать игроком ЦСКА, однажды Сергей занял пост бессменного капитана команды на десять лет и вошел в историю, превратившись в живую легенду.

С годами, особенно в кризисные моменты супружеской жизни, я обнаружила в нем еще одно удивительное свойство - невероятная сила характера моего мужа состоит в мудрости, умении ждать, до последнего верить в силу добра и правды. Мне нравится, что он готов меняться не ради меня, а для того, чтобы жить осознанной жизнью и лучше понимать людей вокруг, что он несет ответственность за огромное количество народа. За все время, что мы знакомы, я ни разу не видела его скучающим без дела, на диване с книжкой, поэтому все, что он заработал за свою карьеру абсолютно заслужено.

Классифицируя себя как очень сильную личность, выбирающую только широкий масштаб во всем, я уверена, что рядом со мной мог быть только такой мужчина. Как сказал герой Хавьера Бардема в фильме "Ешь, молись, люби": Тебе не нужен мужчина. Тебе нужен чемпион. На меньшее я не согласна, - написала Анна Семак.

Напомним, в воскресенье "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в гостевом матче 22-го тура премьер-лиги (1:1). Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очко.

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