Ташуев: «Интрига, как Фернандес сыграет против ЦСКА под давлением»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, чего ждет от матча ЦСКА с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

«Думаю, Семак применит схему 3+2 в обороне с активными краями. Для ЦСКА будет важно перекрыть фланги и полуфланги атаки «Зенита». Своеобразная интрига, как воспримут Марио Фернандеса болельщики ЦСКА, как он сыграет под психологическим давлением. Или Караваев будет играть справа у «Зенита», а не Фернандес. В общем, хватает интригующих моментов перед этим матчем», — цитирует Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

Игра пройдет 3 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», начало в 17.30 мск.