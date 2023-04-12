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12 апреля, 23:25

Тарханов высказался о назначении Талалаева в «Химки»

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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Андрея Талалаева в подмосковные «Химки».

«Хорошо, что «Химки» назначили Талалаева. У него есть большой опыт, тренировал много команд. Контракт на пять лет говорит, что руководство не рассчитывает на то, что клуб останется в РПЛ, хотя у них есть шансы зацепиться за стыковые матчи. Всего четыре очка отделяют их от 14-го места. Его взяли с прицелом на то, чтобы создать команду даже в случае вылета команды в первую лигу», — приводит слова Талалаева «Евро-Футбол.Ру».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005082957_tarhanov_rukovoditeli_himok_pokazyivayut_svoy_neprofessionalizm_raz_oni_tak_sharahayutsya#ixzz7yhQYWu64
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Химки
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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