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Сегодня, 16:12

Тарханов — о Торопе: «Акинфееву будет готова замена в ЦСКА, когда он завершит карьеру»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча ЦСКА и «Химок» в 22-м туре чемпионата России (3:0).

«ЦСКА просто сильнее, у меня не было сомнений в том, что армейцы переиграют химчан», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он высказался об игре голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«Он вообще частенько выступает в последних матчах, игрок достаточно хороший. Плюс у него есть прекрасный учитель, Игорь Акинфеев — уже будет готова замена, когда Игорь завершит карьеру. Хорошо, что ему дают шанс», — добавил тренер.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079614_tarhanov_kogda_akinfeev_zavershit_kareru_v_cska_uje_budet_gotova_ego_zamena
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Локомотив

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