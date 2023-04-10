Тарханов — о Торопе: «Акинфееву будет готова замена в ЦСКА, когда он завершит карьеру»

Российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча ЦСКА и «Химок» в 22-м туре чемпионата России (3:0).

«ЦСКА просто сильнее, у меня не было сомнений в том, что армейцы переиграют химчан», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он высказался об игре голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«Он вообще частенько выступает в последних матчах, игрок достаточно хороший. Плюс у него есть прекрасный учитель, Игорь Акинфеев — уже будет готова замена, когда Игорь завершит карьеру. Хорошо, что ему дают шанс», — добавил тренер.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.