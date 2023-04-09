Тарханов назвал причины неудачного выступления «Спартака» в последних матчах

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался по поводу неудачной серии московского «Спартака».

«Все-таки Промес и Джикия большую роль играют в команде: один в обороне, другой в атаке. В их отсутствие есть проблемы. Второй момент — это наличие большого количества молодежи — она не всегда стабильна. Вот мы и видим, что все эти моменты сказываются на результатах «Спартака». Есть еще вопрос реализации моментов в матчах. Например, в матче с «Динамо» у них было больше моментов и шансов выиграть встречу», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

После зимней паузы московский клуб одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые с 42 очками занимают третье место.