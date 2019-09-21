«Тамбов» — «Ростов»: составы команд
17:43
Стали известны составы «Тамбова» и «Ростова» на матч 10-го тура чемпионата России.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные — Сугробов, Кулик, Килин, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Салли, Часовских, Мамтов, Аппаев.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Шомуродов.
Запасные — Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.
Матч «Тамбов» - «Ростов» начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию
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