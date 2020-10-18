«Тамбов» обыграл «Ротор», у волгоградцев ни одной победы в РПЛ
«Тамбов» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ротор» со счетом 2:0.
В составе тамбовчан отличились Александр Карапетян и Герман Онугха. На 28-й минуте Сергей Рыжиков отразил 11-метровый удар в исполнении Зурико Давиташвили.
После этого матча «Тамбов» с 11 очками расположился на 12-м месте в турнирной таблице, «Ротор» с 3 очками и без единой победы — на последней строчке.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Тамбов» — 0:2 (0:0)
Голы: Карапетян, 57 (0:1). Онугха, 82 (0:2).
Нереализованный пенальти: Давиташвили, 28 (вратарь)
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Степанов, Манучарян, Гогуа, Алейник, Жигулев (Понсе, 63), Давиташвили (Микелтадзе, 76), Муллин, Макаров (Песегов, 77), Фламарион.
«Тамбов»: Рыжиков, Тетрашвили (Килин, 46), Рыбин (Карапетян, 46. Тилль, 69), Шляков, Таказов, Ароян, Каплиенко, Карасев (Шахов, 90+2), Костюков (Кабахидзе, 77), Чуперка, Онугха.
Предупреждения: Жигулев, 22. Ароян, 26. Макаров, 34. Чуперка, 62. Онугха, 70. Степанов, 90. Кабахидзе, 90+2.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва), Богач (Люберцы).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва).
18 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
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