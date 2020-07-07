«Тамбов» — «Ахмат»: Визеу вновь вывел гостей вперед
7 июля 2020, 20:12
Нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Он вновь вывел свою команду вперед — 2:1. Бразилец забил первый гол в сезоне.
Встреча проходит в Нижнем Новгороде без зрителей.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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