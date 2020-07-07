«Тамбов» — «Ахмат»: составы команд. Мелкадзе и Глушаков сыграют с первых минут
7 июля 2020, 17:10
Стали известны составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Лидер атак хозяев Георгий Мелкадзе выйдет на поле с первых минут, как и хавбек гостей Денис Глушаков.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.
Запасные — Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.
Запасные — Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.
Игра начнется в 18.30 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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