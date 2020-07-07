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«Тамбов» — «Ахмат»: составы команд. Мелкадзе и Глушаков сыграют с первых минут

7 июля 2020, 17:10

Стали известны составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Лидер атак хозяев Георгий Мелкадзе выйдет на поле с первых минут, как и хавбек гостей Денис Глушаков.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

Запасные — Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Тамбов — Ахмат

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