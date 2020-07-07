Нападаюший «Тамбова» Георгий Мелкадзе забил гол в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом». Он реализовал пенальти и сравнял счет — 1:1. Для форварда это седьмой гол в сезоне.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде без зрителей.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.

Тамбов — Ахмат