«Тамбов» — «Ахмат»: гости открыли счет с пенальти
7 июля 2020, 18:53
Полузащитник «Ахмата» Исмаэл открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Он реализовал пенальти, назначенный за фол Алексея Грицаенко.
Встреча проходит в Нижнем Новгороде без зрителей.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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