Полузащитник «Ахмата» Исмаэл открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Он реализовал пенальти, назначенный за фол Алексея Грицаенко.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде без зрителей.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.

Тамбов — Ахмат