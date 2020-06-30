«Талалаев достучался до «Крыльев Советов». Мнение Бориса Игнатьева

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1). Москвичи забили в компенсированное ко второму тайму время.

— Думаю, что Талалаеву удалось достучаться до каждого своего футболиста и до команды в целом, — цитирует Игнатьева Rusfootball. — С пониманием и сердцем игроки отнеслись к выполнению своих задач.

Да, они были не безгрешны, но четко прослеживалась их линия в игре. При этом будет несправедливо, если я не отмечу, что у них получались контрвыпады. Мне очень понравились Глушенков и Зиньковский. Эти молодые футболисты психологически устойчивы и обладают игровым мастерством. Но «Локомотив» тяжеловесен в обороне.

Медленно представляли себя в этой игре Чорлука и Кверквелия. Что же касается основного, то «Локомотив», конечно, диктовал свои условия, исходя из возможностей более высокого уровня мастерства футболистов, собранных в команде.

— Алексей Миранчук — единственный, кто забивает в «Локо». Что команда будет делать, если он уйдет?

— Футбол делают большие мастера. К таким на сегодняшний день у нас относится Алексей Миранчук. Мы видим, что и Роналду, и Месси делают игру. Уйдет Алексей — стало быть, кто-то возьмет на себя бремя лидерства. Но это непростая ноша.

И не каждый может похвастаться таким игровым умением, как Миранчук. При этом я бы отметил его хорошее функциональное состояние и тренированность. Это позволяет ему демонстрировать его богатый технический арсенал во многих эпизодах. При этом надо отметить, что он не отказывается от игры на команду. Он выполняет большой объем работы. И если он будет уходить в зарубежный клуб, эти его качества помогут ему быстрее вписаться в новую команду.