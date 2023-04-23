Стипиди прокомментировал большое количество пенальти в РПЛ

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди прокомментировал большое количество пенальти в РПЛ.

«Я думаю, все судейские решения в РПЛ по пенальти верные. Какие там сомнения? Я скажу так: есть правила игры в футбол, в которых черным по белому написано, что нарушение в свой штрафной площади — это пенальти, в том числе игра рукой в своей штрафной площади — это пенальти. Есть какие-то рекомендации ФИФА, но раньше никто не апеллировал к тому, прижатая рука или нет, дополняет она тело, расширяет его или углубляет. Таких формулировок раньше не было вообще. В матче «Торпедо» — «Спартак» все три пенальти были справедливы. Я даже не знаю, что там можно обсуждать. То «Спартак» плачет из-за судейства, то «Торпедо» плачет из-за пенальти, пишут в КДК и так далее», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

В матчах 24-го тура РПЛ «Химки» — «Торпедо», «Факел» — «Оренбург» и «Зенит» — «Динамо» было пробито семь пенальти.