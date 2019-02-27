Стипе Плетикоса: "Как и всегда, от "Спартака" ждут чемпионства"

Экс-голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса считает, что доверие своим воспитанникам может помочь красно-белым в решении серьезных задач. После 17 туров красно-белые идут на 4-м месте в таблице.

– Конечно, как и всегда, от "Спартака" ждут чемпионства, – цитируют "Известия" Плетикоса. – У многих клубов РПЛ появилась тенденция – все больше доверять своим молодым игрокам. Кажется, при новом тренере "Спартак" также начнет больше внимания уделять собственным воспитанникам. Возможно, это поможет команде в решении серьезных задач.