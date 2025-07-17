Агент Баринова не стал комментировать информацию о возможном переходе полузащитника в «Метц»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе французского «Метца» к своему клиенту.

Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Мутко Против».

«Не комментирую ничего из слухов Telegram-каналов», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 футболист провел 35 матчей за команду во всех турнирах и сделал 5 результативных передач.

Контракт Баринова с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.