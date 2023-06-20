Магкеев: «Должны были приехать скауты «Марселя», «Лацио» и «Милана», но я порвал кресты»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о том, как им интересовались клубы из Европы.

«Мной интересовался «Марсель»? Это было еще в 2021 году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился. Какие итальянские команды? «Лацио» и «Милан», — приводит слова Магкеева Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0) он получил повреждение. У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.