Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»

По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака». Он провел встречу с генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым. (Севастиан Терлецкий)

По итогам сезона-2019/20 «Тамбов» занял 14-е место в таблице Тинькофф-РПЛ.

На днях в офис «Спартака» также приезжал тренер Рашид Рахимов.