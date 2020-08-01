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Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»

12:40
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По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака». Он провел встречу с генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым. (Севастиан Терлецкий)

По итогам сезона-2019/20 «Тамбов» занял 14-е место в таблице Тинькофф-РПЛ.

На днях в офис «Спартака» также приезжал тренер Рашид Рахимов.

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