Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал домашний матч «Химок» против «Спартака» (2:3).

— Бились, боролись. Немного не хватило... Ребята заслуживают уважения. Молодцы. По-моему, пенальти был довольно спорный. Но судья посмотрел ВАР, принял вот такое решение. Что ж... Этот 11-метровый сломал нам игру. Это 100 процентов. Ведь в первом тайме и в начале второго у «Спартака» шансов-то не было. Потом, да, мы «сели, пропустили еще два мяча. Однако все равно не сдались. В концовке Брайан Идову мог свести матч к ничьей

— К Левникову, значит, есть вопросы?

— Я не хочу оценивать судейство. Но, на мой взгляд, пенальти довольно спорный. Однако арбитру виднее. У нашего игрока не было специального движения ногой, там спартаковец шел головой вниз. И касание-то довольно минимальное, если оно вообще было...

— А что скажете про эпизод в первом тайме, когда Логашов прихватывал в своей штрафной за майку Понсе, и игрок «Спартака» в итоге упал. Не пенальти?

— Этот эпизод на усмотрение судьи. Борьба была, но мяча-то в том эпизоде не было. Могу сказать одно: наша команда преобразилась, тренер делает свою работу. Видно, что у ребят в глазах появилась уверенность. Вы даже посмотрите на статистику. По числу ударов в створ мы «Спартак» превзошли.

— Как вам Глушаков и Мирзов?

— Денис сегодня вышел с капитанской повязкой против своей бывшей команды. Это очень достойное приобретение. Мы максимально укрепили состав. Да все ребята стараются! Выделять кого-то одного или двух — Глушакова или Мирзова — смысла нет. Играла вся команда.

— В начале сезона упорно ходили разговоры о том, что «Химки» — фарм-клуб «Спартака»...

— (Смеется) Видите, по-моему, игра все показала. Да, были такие разговоры. Мы -ничей не фарм-клуб. «Химки» просто веселая, задорная команда, которая доказывает, что даже с небольшим бюджетом можно играть в хороший, динамичный футбол. (Виталий Айрапетов)