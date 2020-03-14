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«Спартак» вышел вперед в матче с «Оренбургом» благодаря голу Ларссона

15:40
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«Спартак» забил второй гол в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» и вышел вперед (2:1). На 71 минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон с передачи центрального защитника Самюэля Жиго, который из глубины поля протащил мяч к штрафной площади оренбуржцев.

Счет в матче открыл нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе после розыгрыша углового на 17 минуте, а сравнял его нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе на 44 минуте.

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