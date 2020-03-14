«Спартак» вышел вперед в матче с «Оренбургом» благодаря голу Ларссона
15:40
«Спартак» забил второй гол в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» и вышел вперед (2:1). На 71 минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон с передачи центрального защитника Самюэля Жиго, который из глубины поля протащил мяч к штрафной площади оренбуржцев.
Счет в матче открыл нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе после розыгрыша углового на 17 минуте, а сравнял его нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе на 44 минуте.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи