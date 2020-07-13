«Спартак» в стадии развала». Мнение ветерана клуба

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о результатах команды. С 33 очками она занимает 11-е место в турнирной таблице.

— «Спартак» сейчас — команда, которую оглушили, и она не знает, в какую сторону двигаться, — цитирует Кавазашвили «Евро-футбол.ру». — У футболистов нет уверенности на поле и нет четкого понимания, что нужно делать на поле.

— О чем это говорит?

— О том, что команда находится в стадии развала. Меня это очень беспокоит. Бесконечная чехарда с тренерскими кадрами, генеральным директором и менеджментом. Я неоднократно обращался к Леониду Федуну и задавал ему вопрос о том, что как футбольный руководитель он не может правильно решить кадровый вопрос. Нельзя постоянно заниматься перестановками. Команда подбирается под конкретного тренера, и если ты не готов работать с тренером долгое время, то должен обязательно узнать, кто он такой, где родился, умеет ли тренировать и так далее.

К сожалению, такое впечатление, что Федун сначала приглашает человека, а через полгода прозревает и понимает, что он допустил ошибку, этого тренера надо убирать и приглашать другого. Нельзя так делать в футбольном клубе. Коллектив сплачивается тогда, когда им руководит толковый тренер, который имеет поддержку руководства клуба. А не тогда, когда руководитель клуба приходит и при всех начинает пихать главному тренеру или генеральному директору.