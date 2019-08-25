«Спартак» в Самаре поддержат около 4 тысяч болельщиков

Матч 7-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» посетят более 32 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт самарского клуба. При этом около четырех тысяч болельщиков будут поддерживать «Спартак».

Также отмечается, что встречу посетят много почетных гостей. Космонавт Олег Кононенко и экс-игрок «Крыльев Советов» и «Спартака» Александр Самедов сделают первый символический удар по мячу.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» в Самаре начнется сегодня, 25 августа, в 19.00 по московскому времени.