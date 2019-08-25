«Спартак» в Самаре поддержат около 4 тысяч болельщиков
14:48
Матч 7-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» посетят более 32 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт самарского клуба. При этом около четырех тысяч болельщиков будут поддерживать «Спартак».
Также отмечается, что встречу посетят много почетных гостей. Космонавт Олег Кононенко и экс-игрок «Крыльев Советов» и «Спартака» Александр Самедов сделают первый символический удар по мячу.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» в Самаре начнется сегодня, 25 августа, в 19.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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