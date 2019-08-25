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«Спартак» в Самаре поддержат около 4 тысяч болельщиков

14:48
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Матч 7-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» посетят более 32 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт самарского клуба. При этом около четырех тысяч болельщиков будут поддерживать «Спартак».

Также отмечается, что встречу посетят много почетных гостей. Космонавт Олег Кононенко и экс-игрок «Крыльев Советов» и «Спартака» Александр Самедов сделают первый символический удар по мячу.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» в Самаре начнется сегодня, 25 августа, в 19.00 по московскому времени.

Крылья Советов — Спартак

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17471

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