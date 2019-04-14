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"Спартак" в Ростове: четыре очка за девять лет

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"Спартак" снова не сумел добиться победы в матче 23-го тура и продлил неудачную серию красно-белых в Ростове-на-Дону. В последних девяти встречах спартаковцы набрали всего четыре очка, добившись победы в 2013 году (под руководством Валерия Карпина) и сыграв вничью в 2017-м. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Спартака" в Ростове-на-Дону с 2010 года

Дата

Матч

Тренеры

Авторы голов

09.07.2010

Ростов – Спартак – 1:0

Протасов – Карпин

Кульчий

14.03.2011

Ростов – Спартак – 4:0

Протасов – Карпин

Адамов-2, Блатняк, Калачев

06.04.2013

Ростов – Спартак – 1:0

Божович – Карпин

Лазович

08.12.2013

Ростов – Спартак – 0:1

Божович – Карпин

Уорис

13.04.2015

Ростов – Спартак – 2:1

Бердыев – Якин

Григорьев-2 – Инсаурральде

02.04.2016

Ростов – Спартак – 2:0

Бердыев – Аленичев

Баштуш, Нобоа

22.04.2017

Ростов – Спартак – 3:0

Данильянц – Каррера

Бухаров-2, Гацкан

28.10.2017

Ростов – Спартак – 2:2

Кучук – Каррера

Ионов, Вилюш – Фернанду, Глушаков

14.04.2019

Ростов – Спартак – 2:1

Карпин – Кононов

Гацкан, Шомуродов – Зобнин

Итого: +1=1-7, мячи 4-15.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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