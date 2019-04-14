"Спартак" в Ростове: четыре очка за девять лет

"Спартак" снова не сумел добиться победы в матче 23-го тура и продлил неудачную серию красно-белых в Ростове-на-Дону. В последних девяти встречах спартаковцы набрали всего четыре очка, добившись победы в 2013 году (под руководством Валерия Карпина) и сыграв вничью в 2017-м. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Спартака" в Ростове-на-Дону с 2010 года

Дата Матч Тренеры Авторы голов 09.07.2010 Ростов – Спартак – 1:0 Протасов – Карпин Кульчий 14.03.2011 Ростов – Спартак – 4:0 Протасов – Карпин Адамов-2, Блатняк, Калачев 06.04.2013 Ростов – Спартак – 1:0 Божович – Карпин Лазович 08.12.2013 Ростов – Спартак – 0:1 Божович – Карпин Уорис 13.04.2015 Ростов – Спартак – 2:1 Бердыев – Якин Григорьев-2 – Инсаурральде 02.04.2016 Ростов – Спартак – 2:0 Бердыев – Аленичев Баштуш, Нобоа 22.04.2017 Ростов – Спартак – 3:0 Данильянц – Каррера Бухаров-2, Гацкан 28.10.2017 Ростов – Спартак – 2:2 Кучук – Каррера Ионов, Вилюш – Фернанду, Глушаков 14.04.2019 Ростов – Спартак – 2:1 Карпин – Кононов Гацкан, Шомуродов – Зобнин

Итого: +1=1-7, мячи 4-15.